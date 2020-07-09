Театры в Москве приняли решение о начале сезона

Театры Москвы не собираются переносить открытие сезона на начало августа в театрах, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителей и сотрудников учреждений.

Как рассказал художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз , в его театре уже идут репетиции.

"1 октября мы открываем сезон, я очень надеюсь, что к этому дню пандемия несколько схлынет и мы сможем запускать нормально в зрительный зал. Все истории про шахматную рассадку — для театра это ненормально", — уточнил он.

Он разработал специальную схему, по которой проводятся репетиции в театре. Театр поделили на три группы, и эти три группы с режиссерами, постановочной частью репетируют свои спектакли в разное время.