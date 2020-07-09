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Театры в Москве не станут переносить начало сезона 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Театры в Москве приняли решение о начале сезона
Фото: РИА Новости
Театры Москвы не собираются переносить открытие сезона на начало августа в театрах, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителей и сотрудников учреждений.
Как рассказал художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, в его театре уже идут репетиции.
"1 октября мы открываем сезон, я очень надеюсь, что к этому дню пандемия несколько схлынет и мы сможем запускать нормально в зрительный зал. Все истории про шахматную рассадку — для театра это ненормально", — уточнил он.
Он разработал специальную схему, по которой проводятся репетиции в театре. Театр поделили на три группы, и эти три группы с режиссерами, постановочной частью репетируют свои спектакли в разное время.
Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что московским театрам разрешили открываться с 1 августа при условии того, что зал будет заполнен только на 50%.
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Новости Москвы , Иосиф Райхельгауз , Михаил Швыдкой , ИТАР-ТАСС
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