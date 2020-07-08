Москвичам рассказали о погоде в выходные

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей столичного региона в конце текущей недели.

По словам эксперта, природа даст москвичам отдохнуть от жары пару дней. В четверг, 9 июля, ожидается снижение дневных температур воздуха до 18-23 градусов. В пятницу передышка от жары продолжится.

Однако уже в выходные, 11 и 12 июля, прогнозируется новое повышение температуры, цитирует Вильфанда ТАСС.