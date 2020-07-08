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Погода в Москве: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные 

Вечерняя Москва и ещё 3 22 минуты назад
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей столичного региона в конце текущей недели.
По словам эксперта, природа даст москвичам отдохнуть от жары пару дней. В четверг, 9 июля, ожидается снижение дневных температур воздуха до 18-23 градусов. В пятницу передышка от жары продолжится.
Однако уже в выходные, 11 и 12 июля, прогнозируется новое повышение температуры, цитирует Вильфанда ТАСС.
Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей о «необычной» погоде в ближайшие дни.
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Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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