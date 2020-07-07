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В Подмосковье ветер повалил почти сто деревьев 

Газета.Ru и ещё 11 57 минут назад
100 деревьев повалил ветер в Подмосковье
Фото: РИА Новости
В Подмосковье сильный ветер повалил почти 100 деревьев, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошли следующие происшествия: падение 94 деревьев в 12 муниципальных образованиях", — сказал источник.
Отмечается, что больше всего деревьев упало в Можайске и Волоколамске. Также в Рузском городском сорвало рекламный щит. Из-за непогоды пострадали 11 машин.
Ранее МЧС сделало экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре до 15-20 м/с. За вечер ожидается до 15% месячной нормы осадков.
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Новости Москвы , Пожары , МЧС , РИА Новости , Московская область
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