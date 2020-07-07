Названа самая популярная в Москве собачья кличка 

На собачьи клички, как на имена детей, тоже есть мода. Как показало недавнее исследование, привычные для старшего поколения Бобики, Рексы и Мухтары давно не пользуются популярностью. Топ-15 самых распространенных прозвищ — во всяком случае, в Москве — почти полностью заимствован из других языков, однако первое место занимает кличка Боня.

Именно к такому выводу пришли специалисты одной крупной компании, занимающейся собачьим питанием, проанализировав данные двух тысяч своих клиентов. Оказалось, что большинство из них назвали питомцев Бонями, причем независимо от пола. Остальные модные клички распределились следующим образом (по убыванию): Арчи, Буся, Руни, Ричи, Джек, Сэм, Джесси, Умка, Руби, Джем, Стич, Босс, Филя, Мишель.

При этом, как отмечают эксперты, это вовсе не означает, что жители столицы предпочитают дорогостоящих собак элитных пород. Отнюдь, статистика показывает, что в последние годы горожане потеряли интерес к приобретению хвостатых друзей и все чаще выбирают дворняжек из приютов или вообще с улицы, пишет журнал «Москвич».