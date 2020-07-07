Пассажирам метро и МЦК раздадут воду

Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) начнут раздавать питьевую воду, если на станциях в течение двух часов будет наблюдаться выше 28 градусов. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили ТАСС, что питьевую воду бесплатно раздадут пассажирам пригородных электричек, отправляющихся во вторник с московских вокзалов.

"Если температура на станциях метро превышает 28 градусов в течение двух часов, мы начинаем раздавать воду пассажирам метро и МЦК. Мы постоянно отслеживаем температуру воздуха на всех станциях. Если температура на станциях превысит норму, начнем на них раздавать пассажирам воду. Пожалуйста, внимательно относитесь к своему здоровью и берегите себя, особенно, в такую жаркую погоду", — говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра России, в столичном регионе во вторник ожидается 33-градусная жара. В связи с этим объявлен "оранжевый" уровень опасности. Он означает, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение действует с 11:00 до 16:00 вторника.