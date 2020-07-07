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Занятия по танцам начнут проводить на ВДНХ по воскресеньям 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Занятия по танцам начнут проводить на ВДНХ
Фото: Вечерняя Москва
Горожан научат танцевать вог, хип-хоп, лэдисдэнс и дэнсхолл. Мастер-классы организуют в Доме культуры на ВДНХ.
Как уточняется, мероприятия будут проводиться каждое воскресенье июля, начиная с предстоящего.
— Дом культуры на ВДНХ расширяет число танцевальных направлений. К уже проходящим по субботам мастер-классам, добавятся занятия по современным направлениям, которые можно будет посетить бесплатно 12, 19 и 26 июля, — отметили в пресс-службе выставки.
Так, 12 июля состоится занятие по хип-хопу и лэдисдэнсу. Через неделю всех желающих будут ждать на мастер-классе по уличному ямайскому танцу — дэнсхоллу, в основе которого лежат модельные позы и походка. 26 же июля горожане под руководством опытных тренеров обучатся движением вога.
Для участия в мероприятиях нужно пройти предварительную регистрацию. В Доме культуры ВДНХ напомнили, что по субботам там также проходят уроки по латиноамериканским танцам. Участники обязаны соблюдать социальную дистанцию, перед началом мастер-классов им измеряют температуру, передает агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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