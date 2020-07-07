Занятия по танцам начнут проводить на ВДНХ

Горожан научат танцевать вог, хип-хоп, лэдисдэнс и дэнсхолл. Мастер-классы организуют в Доме культуры на ВДНХ.

Как уточняется, мероприятия будут проводиться каждое воскресенье июля, начиная с предстоящего.

— Дом культуры на ВДНХ расширяет число танцевальных направлений. К уже проходящим по субботам мастер-классам, добавятся занятия по современным направлениям, которые можно будет посетить бесплатно 12, 19 и 26 июля, — отметили в пресс-службе выставки.

Так, 12 июля состоится занятие по хип-хопу и лэдисдэнсу. Через неделю всех желающих будут ждать на мастер-классе по уличному ямайскому танцу — дэнсхоллу, в основе которого лежат модельные позы и походка. 26 же июля горожане под руководством опытных тренеров обучатся движением вога.

Для участия в мероприятиях нужно пройти предварительную регистрацию. В Доме культуры ВДНХ напомнили, что по субботам там также проходят уроки по латиноамериканским танцам. Участники обязаны соблюдать социальную дистанцию, перед началом мастер-классов им измеряют температуру, передает агентство городских новостей «Москва».