42% жителей Подмосковья работали удаленно в пандемию

Опрос на портале «Добродел» показал, что 42% жителей Подмосковья в пик пандемии работали онлайн, а 28% сообщили, что и раньше работали дистанционно, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Опрос «О временной удаленной работе жителей Московской области в период самоизоляции из-за коронавируса» прошел в июне на портале «Добродел». Цель — определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области, и будет ли он актуален после выхода из карантина. В опросе приняли участие более 600 человек.

«Выяснилось, что большинство из тех, кто работал и работает на удаленке, ведут свою деятельность в IT-сфере, административно-управленческой сфере и торговле», — говорится в сообщении.

Относительно эффективности труда на удаленной работе мнения работающих жителей разделились: 48% сотрудников, работающих удаленно, считают, что эффективность их труда по сравнению с работой непосредственно на рабочем месте не изменилась, 26% опрошенных считают, что эффективность понизилась, еще 26%, что повысилась.

Оказалось, что удаленный формат работы достаточно комфортен для жителей Московской области, принявших участие в опросе: 57% сотрудников готовы перейти на постоянную удаленную работу, 28% не готовы, а остальные затрудняются с ответом.

Основные преимущества удаленной работы, по мнению опрошенных жителей: не нужно тратить время и деньги на дорогу и обед, а также не нужен офисный костюм/одежда. А вот какие, по мнению респондентов, выделены основные недостатки: рабочий день длится порой дольше или ненормированный, не все вопросы можно решить удаленно, сложно сосредоточиться, так как отвлекают домашние дела или члены семьи.