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Посвященный работе врачей поезд запустят в московском метро осенью 

ТАСС 3 часа назад
Посвященный работе врачей поезд запустят в метро
Фото: РИА Новости
Специальный тематический поезд, посвященный работе врачей и санитарных служб города, планируется запустить осенью в московском метро. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента транспорта.
"Уже этой осенью на рельсы встанет новый, особенный поезд — посвященный работе врачей. Мы благодарим всех героев, которые ежедневно подвергали себя опасности, спасая жизни людей. Поэтому выпустим специальный поезд, посвященный работе врачей и санитарных служб города. Так мы хотим выразить поддержку людям, которые все это время работали в крайне жестких условиях, даже в "красных" и "оранжевых" зонах", — приводятся слова главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
В оформлении поезда будут использоваться, в том числе, фан-арты, присылать их можно в Telegram-канал @to_deptrans_bot.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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