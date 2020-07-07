В электричках столицы воду раздадут бесплатно

Питьевую воду будут раздавать 7 июля пассажирам пригородных электричек, отправляющихся с вокзалов столицы. Мера принята в связи с аномальной жарой, установившейся в городе.

Как рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), воду раздают в те дни, когда температура поднимается выше 28 градусов — это предельная отметка для летнего периода.

Воду раздавали с начала июня, в дни, когда в Москве и Подмосковье были отмечены высокие температурные показатели, и пассажирам уже раздали порядка 3 тонн воды, — цитирует представителя компании ТАСС.

Синоптики пообещали москвичам 7 июля кратковременные дожди и грозу при аномально высокой температуре воздуха. Днём воздух в столице прогреется до плюс 31–33 градусов, а ночью станет прохладнее, около плюс 17 градусов. Ветер во вторник будет дуть с юга, при грозе достигая порывов 12–17 м/с, в западной части Подмосковья прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с. В связи с жарой и возможным ухудшением погодных условий в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.