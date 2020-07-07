Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воду раздадут бесплатно в электричках Москвы и области из-за жары 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В электричках столицы воду раздадут бесплатно
Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press
Питьевую воду будут раздавать 7 июля пассажирам пригородных электричек, отправляющихся с вокзалов столицы. Мера принята в связи с аномальной жарой, установившейся в городе.
Как рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), воду раздают в те дни, когда температура поднимается выше 28 градусов — это предельная отметка для летнего периода.
Воду раздавали с начала июня, в дни, когда в Москве и Подмосковье были отмечены высокие температурные показатели, и пассажирам уже раздали порядка 3 тонн воды, — цитирует представителя компании ТАСС.
Синоптики пообещали москвичам 7 июля кратковременные дожди и грозу при аномально высокой температуре воздуха. Днём воздух в столице прогреется до плюс 31–33 градусов, а ночью станет прохладнее, около плюс 17 градусов. Ветер во вторник будет дуть с юга, при грозе достигая порывов 12–17 м/с, в западной части Подмосковья прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с. В связи с жарой и возможным ухудшением погодных условий в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
Как писал NEWS.ru ранее, изменения климата приведут к тому, что в ближайшие несколько лет 40-градусная жара станет нормой для российских регионов, сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов. По его словам, за последние 40 лет в стране в среднем потеплело на 2–2,5 градуса.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
News.ru: последние новости
В Москве жертвами COVID-19 стали ещё 22 пациента В Москве жертвами COVID-19 стали ещё 22 пациента В Москву пришли дикие кабаны В Москву пришли дикие кабаны В ЕСПЧ подали жалобу на массовое распознавание лиц на митингах в Москве В ЕСПЧ подали жалобу на массовое распознавание лиц на митингах в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Погода , Владимир Семенов , РАН , ИТАР-ТАСС , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это же Спас на Крови!»: Бузова снова оконфузилась
«Это же Спас на Крови!»: Бузова снова оконфузилась
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Назван возможный ответ России на удар Украины по Крыму
Назван возможный ответ России на удар Украины по Крыму
Главному вору России на сходке припомнили старые грехи
Главному вору России на сходке припомнили старые грехи
Видео
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение