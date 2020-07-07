Автокинотеатр появится в столице

Москве откроется бесплатный автокинотеатр на парковке в рамках празднования Дня московского транспорта.

Первый показ состоится 18 июля на одной из перехватывающих парковок в районе станции метро «Филатов Луг». Показы рассчитаны на 100 автомобилей. Чтобы попасть на мероприятие. необходимо зарегистрироваться.

На парковке будет один вечерний сеанс по субботам. В программе «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и «Джентльмены» Гая Ричи, а также программа международного кинофестиваля Beat Film Festival.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отметили, что в выходные дни парковка обычно свободна, поэтому принято решение организовать автомобильный кинотеатр, который может стать развлечением в любую погоду.

— Планируем показать около 17 фильмов с июля по октябрь, за это время бесплатный кинотеатр смогут посетить водители и пассажиры около 1700 автомобилей, — уточнили в пресс-службе.

Регистрация на показ откроется 12 июля на сайте проекта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.