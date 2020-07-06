Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»

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«Не будьте дураками»: Рошаль обратился к москвичам 

Алиса Селезнёва и ещё 2 5 минут назад
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессор Леонид Рошаль обратился в своем Twitter к москвичам, призвав их носить маски, так как пандемия коронавируса не закончилась.
«Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски. Ничего не закончилось», — подчеркнул он.
Рошаль также констатировал, что сейчас на улицах столицы можно увидеть «толпы не понимающих этого».
«Знаю, что если увеличится число зараженных и умерших, будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя», — заявил врач.
Он также привел в пример Израиль, где пришлось ужесточать меры, и призвал москвичей и гостей столицы нести ответственность как за свое здоровье, так и за здоровье своих близких.
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 611, до 687 862 человек.
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Новости Москвы , Видео , Леонид Рошаль
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