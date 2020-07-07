65% КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов

На фоне улучшения эпидемобстановки в Москве еще 20 поликлиник, на базе которых были развернуты амбулаторные КТ-центры, вернулись к плановому приему пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию помещений, а все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Поликлиники уже приняли первых пациентов и в них восстановлен плановый прием. Таким образом, мы вывели из работы с коронавирусом уже 32, то есть более 65% КТ-центров, при этом поток пациентов продолжает снижаться — нагрузка на действующие 16 центров снизилась на 27%", — рассказала она.

Ранее в 32 КТ-центрах проходили обследования только пациенты с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию, для планового посещения эти здания были закрыты.

С начала работы во всех КТ-центрах было проведено более 189 тысяч исследований, которые помогли врачам вовремя диагностировать заболевание и определить тактику лечения — на дому или в стационаре.

На данный момент в Москве функционируют 16 КТ-центров, что полностью покрывает текущие требования в высокоточной диагностике пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки поток пациентов продолжает снижаться.

Ранее 12 амбулаторных КТ-центров уже вернулись к плановому приему пациентов.

Адреса зданий поликлиник, которые вернулись к плановому приему пациентов:

— поликлиника N 175 (улица Челябинская, дом 16, корпус 2);

— поликлиника N 191 (улица Алтайская, дом 13);

— поликлиника N 69 (2-я Владимирская улица, дом 31а);

— поликлиника N 195 (улица Крылатские Холмы, дом 51);

— клинико-диагностический центр N 4 (улица Крылатские Холмы, дом 3);

— поликлиника N 209 (улица Раменки, дом 29);

— поликлиника N 45 (5-й Войковский проезд, дом 12);

— поликлиника N 6 (улица Вучетича, дом 7б);

— поликлиника N 12 (улица Академика Комарова, дом 5, корпус 1);

— поликлиника N 218 (проезд Шокальского, дом 8, строение 1);

— поликлиника N 180 (Уваровский переулок, дом 4);

— поликлиника N 5 (Даев переулок, дом 3, строение 1);

— поликлиника N 3 (Ермолаевский переулок, дом 22/26, строение 1);

— поликлиника N 46 (улица Казакова, дом 17а);

— поликлиника N 68 (улица Малая Якиманка, дом 22, строение 1);

— поликлиника N 166 (улица Домодедовская, дом 9);

— поликлиника N 170 (улица Подольских Курсантов, дом 2, корпус 2);

— поликлиника N 23 (улица Авиаконструктора Миля, дом 6, корпус 1);

— поликлиника N 36 (улица Новомарьинская, дом 3);

— диагностический клинический центр N 1 (улица Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 2).