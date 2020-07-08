В Москве вылечились ещё 1195 пациентов с коронавирусом

Москве за последние сутки выздоровели еще 1 195 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 195 пациентов", — заявила представитель мэрии.

Общее число пациентов, переболевших COVID-19, теперь составляет 160 913 человек.

Ранее стало известно, что за сутки в Москве скончались 28 пациентов с диагностированным коронавирусом и пневмонией. Всего в городе погибли 4 027 человек с данными диагнозами.