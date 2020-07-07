Дождь обошел Москву стороной, задев лишь западную ее часть, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста метеобюро столицы Татьяну Позднякову.
"Мы говорили, что в основном они (прогнозируемые гроза и ветер) заденут Московскую область и частично на западе Москвы. Так и произошло", — сказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что выпало около 11 миллиметров осадков.
Ранее МЧС сделало экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре до 15-20 м/с. За вечер ожидается до 15% месячной нормы осадков.