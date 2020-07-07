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Погода в Москве: дождь обошел столицу стороной 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
Дождь обошел Москву стороной
Фото: РИА Новости
Дождь обошел Москву стороной, задев лишь западную ее часть, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста метеобюро столицы Татьяну Позднякову.
"Мы говорили, что в основном они (прогнозируемые гроза и ветер) заденут Московскую область и частично на западе Москвы. Так и произошло", — сказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что выпало около 11 миллиметров осадков.
Ранее МЧС сделало экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре до 15-20 м/с. За вечер ожидается до 15% месячной нормы осадков.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , МЧС , РИА Новости
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