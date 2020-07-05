В Новой Москве пожарные спасли семейство уток 

Московские пожарные спасли семейство уток, провалившихся в коллектор в Троицком округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Днем 5 июля в службу экстренного вызова "112" поступило сообщение о том, что в деревне Зыбино Кленовского поселения в переливной коллектор попали утята. На место происшествия был направлен расчет пожарно-спасательного отряда № 308.