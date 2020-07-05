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Москвичам напомнили об опасности клещей 

Мослента и ещё 1 2 часа назад
Москвичам напомнили об опасности клещей
Фото: РИА Новости
Москвичам напомнили об опасности клещей, а также дали несколько советов, как уберечься от их укусов. Об этом в воскресенье, 5 июля, рассказал Mosmap в своем Telegram-канале.
Горожанам рекомендовали избегать густую растительность в лесах. При этом каждые два часа осматривать себя, детей и, в особенности, домашних животных.
После возвращения домой важно проверять и пересматривать все вещи, в которых горожане вышли на прогулку. Кроме того, из одежды посоветовали надевать головной убор, высокую обувь, кофту или куртку с длинными и облегающими краями из плотной ткани, а также светлые и однотонные штаны — так москвичи быстрее смогут заметить паразита на себе.
Однако если человека все-таки укусил клещ, то стоит незамедлительно обратиться к врачам или позвонить в службу скорой помощи, чтобы проконсультироваться со специалистами.
Клещи являются опасными переносчиками энцефалита — природно-очаговой инфекции. Заболевание может привести к неврологическим и психиатрическим осложнениям, а также к смерти.
Ранее москвичам рассказали о мерах безопасности при встрече с дикими кабанами. Горожанам посоветовали не привлекать лишнее внимание к себе и медленными шагами пойти обратно. Кроме того, нельзя поворачиваться спиной к кабанам. Отмечается, что эти животные очень осторожные и не будут нападать на человека беспричинно. При этом они являются одними из самых опасных зверей в столичном регионе.
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