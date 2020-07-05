В столице заработали «комнаты прохлады»

Столичные центры социального обслуживания граждан открыли комнаты прохлады для своих посетителей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Данные помещения предназначены для пожилых граждан, а также людей с инвалидностью или с хроническими заболеваниями, которые тяжело переносят жаркую погоду.

Отмечается, что для посетителей будут действовать некоторые ограничения в связи с профилактическими мерами, действующими в Москве. Так, в комнатах будет соблюдаться масочный режим, а места для сидения расположат на безопасном расстоянии друг от друга.

Посетители комнат могут воспользоваться кулером с водой, посмотреть телевизор или почитать книги, добавили в мэрии.