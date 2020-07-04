Пятно от нефтепродуктов локализовали на реке Сходня

Пятно из дизельного топлива образовалось на реке Сходня на северо-западе столицы: оно попало в нее через водосточную сеть из поврежденного бензобака автобуса, попавшего в ДТП. Сотрудники коммунальных служб оперативно локализовали загрязнение боновыми заграждениями, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"На 69-м км МКАД произошла авария, в результате которой у автобуса повредился бензобак. Дизельное топливо попало на проезжую часть и поступило в водосточную сеть, которая имеет водовыпуск в реку Сходня. Специалистами ГУП "Мосводосток" оперативно установлено три боновых заграждения, а также произведена обработка сорбентом", — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве, напротив дома 19 по улице Василия Петушкова в реке Сходня обнаружено пятно из нефтепродуктов.