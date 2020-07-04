1 августа могут открыть кинотеатры в Москве

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Москвичам назвали время возобновления работы кинотеатров 

Мослента 1 час назад
Кинотеатры изменили время возможного открытия в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, передает «Интерфакс».
По его словам, возобновление работы столичных кинотеатров возможно не раньше 1 августа. При этом пока это не окончательное решение.
Кроме того, гендиректор Объединенной сети кинотеатров, в составе которой «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино», Алексей Васясин заявил, что компании скорее всего не будут работать с 15 июля. Он также напомнил о важности эффекта ожидания, когда москвичи готовиться к событию, а именно к появлению новой возможности — провести время за просмотром нового фильма во вновь открытом кинотеатре.
При этом изначально в Москве ожидаются исключительно российские премьеры, так как многие иностранные новинки кино были перенесены из-за режима самоизоляции и пандемии коронавируса.
Отмечается, что 29 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что кинотеатры по всей стране возобновят деятельность к 15 июля. При этом многие компании заявили, что не успевают подготовиться к открытию, так как на это потребуется около месяца.
23 июня москвичам рассказали о мерах безопасности, которых стоит придерживаться во вновь открытых кафе и ресторанах. Будут применены такие меры, как социальная дистанция в полтора метра, а также ограничение количества посетителей. В некоторых заведения сократили число столиков, а в каких-то местах часть комнат перекрыли красной лентой.
9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и электронных пропусков. Горожанам разрешили выйти на прогулку в парки и скверы, также были открыты салоны красоты. 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, выставочные залы и зоопарки.
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Комментарии 4
Новости Москвы , Видео , Дмитрий Чернышенко , Олег Березин , Интерфакс
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