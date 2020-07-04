1 августа могут открыть кинотеатры в Москве

Кинотеатры изменили время возможного открытия в Москве . Об этом в субботу, 4 июля, рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин , передает «Интерфакс».

По его словам, возобновление работы столичных кинотеатров возможно не раньше 1 августа. При этом пока это не окончательное решение.

Кроме того, гендиректор Объединенной сети кинотеатров, в составе которой «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино», Алексей Васясин заявил, что компании скорее всего не будут работать с 15 июля. Он также напомнил о важности эффекта ожидания, когда москвичи готовиться к событию, а именно к появлению новой возможности — провести время за просмотром нового фильма во вновь открытом кинотеатре.

При этом изначально в Москве ожидаются исключительно российские премьеры, так как многие иностранные новинки кино были перенесены из-за режима самоизоляции и пандемии коронавируса.

Отмечается, что 29 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что кинотеатры по всей стране возобновят деятельность к 15 июля. При этом многие компании заявили, что не успевают подготовиться к открытию, так как на это потребуется около месяца.

23 июня москвичам рассказали о мерах безопасности, которых стоит придерживаться во вновь открытых кафе и ресторанах. Будут применены такие меры, как социальная дистанция в полтора метра, а также ограничение количества посетителей. В некоторых заведения сократили число столиков, а в каких-то местах часть комнат перекрыли красной лентой.

9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и электронных пропусков. Горожанам разрешили выйти на прогулку в парки и скверы, также были открыты салоны красоты. 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, выставочные залы и зоопарки.