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Синоптик рассказала о погоде на следующей неделе в Москве 

RT на русском и ещё 4 4 июля 2020
Синоптик рассказала о погоде на следующей неделе в Москве
Фото: RT на русском
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в начале следующей недели в Москве и Московской области.
«В начале следующей недели погода будет получше. Атмосферный фронт, который дал нам ливневые дожди, сместится в воскресенье на восток, и мы будем находиться в тёплом секторе атлантического циклона. Поэтому, температура воздуха у нас будет довольно высокая. В Москве ожидается +28…+30 °С, по области +25…+30 °С», — сказала она.
По словам синоптика, в понедельник и вторник «вероятность дождя небольшая».
«Мы ожидаем, что будет без осадков. А вот в среду скажется влияние следующего атмосферного фронта. Температура воздуха будет такой же высокой, порядка +30…+31 °С. Но возможны кратковременные дожди. То есть, погода довольно неустойчивая, температура воздуха выше климатической нормы на 4-5 градусов и ливневые дожди. Говоря климатическим языком, типичная погода тропиков», — добавила Позднякова.
Ранее синоптик рассказала о погоде на выходные в Москве.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , Московская область
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