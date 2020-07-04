Синоптик рассказала о погоде на следующей неделе в Москве 

«В начале следующей недели погода будет получше. Атмосферный фронт, который дал нам ливневые дожди, сместится в воскресенье на восток, и мы будем находиться в тёплом секторе атлантического циклона. Поэтому, температура воздуха у нас будет довольно высокая. В Москве ожидается +28…+30 °С, по области +25…+30 °С», — сказала она.

По словам синоптика, в понедельник и вторник «вероятность дождя небольшая».

«Мы ожидаем, что будет без осадков. А вот в среду скажется влияние следующего атмосферного фронта. Температура воздуха будет такой же высокой, порядка +30…+31 °С. Но возможны кратковременные дожди. То есть, погода довольно неустойчивая, температура воздуха выше климатической нормы на 4-5 градусов и ливневые дожди. Говоря климатическим языком, типичная погода тропиков», — добавила Позднякова.

Ранее синоптик рассказала о погоде на выходные в Москве.