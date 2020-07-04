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Интервал движения «Ласточек» на МЦК планируют сократить до трех минут 

ТАСС и ещё 4 58 минут назад
3 минуты: «Ласточки» на МЦК будут ходить чаще
Фото: РИА Новости
Московская железная дорога (МЖД) работает над сокращением интервала движения поездов "Ласточка" до трех минут на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом заявил в субботу начальник МЖД Михаил Глазков в эфире телеканала "Россия-24".
"Данный интервал [четыре минуты] — это не конечный результат, мы продолжаем работать по сокращению [интервала движения] до трех минут", — сказал он.
Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщалось, что интервал движения поездов "Ласточка" сокращен до четырех минут в часы пик на МЦК.
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