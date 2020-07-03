Решена судьба московских пляжей

Зоны отдыха с купанием и без купания в Москве закрыты из-за сохранения угрозы распространения коронавируса, тем не менее в постоянном режиме проводится мониторинг состояния воды и песка в зонах отдыха, сообщается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

"В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались. Вместе с тем, в связи с установлением в Москве теплой погоды, в постоянном режиме проводится отбор проб воды в зонах отдыха с купанием и песка с территорий пляжей в рамках мониторинга. Вопрос находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ведомстве сообщили, что после поступившей информации о заморе рыбы на Школьном озере Зеленограда территориальным отделом были незамедлительно отобраны пробы воды для исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели.

"По результатам лабораторных исследований качество воды отвечает санитарным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям", — отметили в ведомстве.

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