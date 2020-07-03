Новые пешеходные переходы появятся на западе города

Новые пешеходные переходы организуют на западе Москвы до середины августа. Об этом сообщается в пятницу в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Уже этим летом мы создадим новые пешеходные переходы на улице Пивченкова, 5 и на Озерной улице, в районе пересечения с первым Очаковским переулком. Также новые пешеходные переходы появятся рядом с отделением почты на Октябрьской улице, в районе дома 91 и на развороте Университетского проспекта около пересечения с Ленинским проспектом. Кроме того, мы организуем зону с приоритетом пешеходов в районе станции метро "Тимирязевская" между улицей Костякова и Дмитровским шоссе", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Максима Ликсутова.

Он добавил, что нововведения утвердили по результатам рассмотрения предложений москвичей. Также принято решение об организации новой велодорожки на Савеловском проезде. Кроме того, по предложениям жителей в городе уже появились велопарковки на Дмитровском шоссе, 68 и ул. Дубнинской, 6а.

Горожане могут продолжить присылать свои идеи и обращения в телеграм-бот @to_deptrans_bot.