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Проверки газового оборудования в домах Москвы возобновятся с 3 июля 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Проверки газового оборудования возобновят в Москве
Фото: ТАСС
Специалисты "Мосгаза" возобновляют проверки газового оборудования в жилых многоквартирных домах с 3 июля, сообщили в пятницу в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Ранее обходы были приостановлены из-за введения режима самоизоляции и угрозы распространения коронавирусной инфекции.
"Все специалисты, задействованные в проведении проверок в жилых домах, будут неукоснительно соблюдать меры личной безопасности, они обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, также ежедневно проводится контроль состояния их здоровья", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
График проверок размещен на официальном сайте "Мосгаза", также информацию можно уточнить по справочным телефонам организации. Также он предостерег москвичей от мошенников, которые могут попытаться попасть в квартиры под видом газовиков.
"К сожалению, такие случаи нередки, поэтому еще раз хотел бы напомнить о том, что нужно проявлять бдительность и при возникновении малейших сомнений звонить в "Мосгаз" и проверять информацию, действительно ли в вашем доме запланирована проверка газового оборудования", — сказал Бирюков
Он напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, не приходят без предупреждения. На информационном стенде в подъезде и на сайтах компаний заранее размещаются соответствующие графики.
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