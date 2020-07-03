Музеи Московского Кремля открываются

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Музеи Московского Кремля, в частности Оружейная палата и архитектурный ансамбль Соборной площади, начнут работу после периода самоизоляции в пятницу, сообщила пресс-служба музеев.

В Оружейной палате откроется выставка "Военные награды России . К 75-летию победы во Второй мировой Войне". Выставка посвящена воинским наградам из собрания Музеев Московского Кремля — орденам, которые вручали за доблесть на полях сражений, за полководческий талант, за личную храбрость и мужество в бою. Представленные в экспозиции ордена и медали демонстрируют преемственность наградной политики на разных этапах развития Российского государства.

Вход в Музеи Кремля будет осуществляться строго по сеансам. Посетители должны быть в масках и перчатках. Одновременно музеи смогут посещать не более 150 человек.