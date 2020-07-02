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Погода в Москве: синоптик спрогнозировал пятидневную волну тепла 

Вечерняя Москва и ещё 2 29 минут назад
Синоптик спрогнозировал пятидневную волну тепла в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Первая волна тепла в июле ждет москвичей в пятницу, 3 июля. Об этом рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Виьфанд.
По его словам, температура воздуха в городе будет превышать климатическую норму, такая погода продлится пять дней.
— Это будет первая волна тепла в июле. Она начнется с 3 июля и по 7 число точно будет, — отметил синоптик.
Волной тепла считается период от пяти дней, во время которого температура оказывается выше нормы на пять и более градусов. Явление может представлять опасность для метеозависимых людей и жителей старшего возраста.
Вильфанд добавил, что жаркая погода может задержаться в столице больше, чем на пять дней. При этом в пятницу и субботу, 3 и 4 июля, превышение нормы составит четыре-пять градусов, в воскресенье, 5 июля — пять и более градусов, передает ТАСС.
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Новости Москвы , Погода , ИТАР-ТАСС
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