Синоптик спрогнозировал пятидневную волну тепла в Москве

Первая волна тепла в июле ждет москвичей в пятницу, 3 июля. Об этом рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Виьфанд.

По его словам, температура воздуха в городе будет превышать климатическую норму, такая погода продлится пять дней.

— Это будет первая волна тепла в июле. Она начнется с 3 июля и по 7 число точно будет, — отметил синоптик.

Волной тепла считается период от пяти дней, во время которого температура оказывается выше нормы на пять и более градусов. Явление может представлять опасность для метеозависимых людей и жителей старшего возраста.

Вильфанд добавил, что жаркая погода может задержаться в столице больше, чем на пять дней. При этом в пятницу и субботу, 3 и 4 июля, превышение нормы составит четыре-пять градусов, в воскресенье, 5 июля — пять и более градусов, передает ТАСС.