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Погода в Москве: на столицу надвигается гроза 

Москва24 46 минут назад
Гроза надвигается на Москву
Фото: Москва24
Гроза с ливнем и сильными порывами ветра ожидается в Москве до 22:00, сообщает столичное управление МЧС РФ.
Ожидается, что скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду. В связи с этим в МЧС порекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, автомобили стоит парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Также в МЧС посоветовали москвичам укрываться от непогоды в капитальных строениях, а также избегать деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.
3 июля в столичный регион также придет грозовой фронт с усиленными порывами ветра. В связи с этим в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.
Что касается погоды в столичном регионе в выходные, то температура воздуха, согласно прогнозам синоптиков, поднимется до плюс 28 градусов. В ночь на 4 июля возможен интенсивный дождь.
По мнению специалистов центра погоды "Фобос", в июле температура воздуха будет выше климатической нормы на 1–2 градуса. Ожидается, что столбики термометров в среднем будут останавливаться на показателях 23–28 градусов тепла. Кроме того, за июль в столичном регионе выпадет около 70% месячной нормы осадков (60 миллиметров).
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Новости Москвы , Погода , МЧС
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