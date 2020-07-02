Мэр Москвы рассказал о модернизации Боткинской больницы

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Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Мы в Боткинской больнице продолжаем следующий шаг модернизации этой клиники, крупнейшей и одной из самых лучших не только в городе, но и в стране. До этого мы реконструировали четыре корпуса, сейчас, не дожидаясь окончания пандемии, приступили к реконструкции еще четырех корпусов.

В следующем году, я надеюсь, приступим к реконструкции еще четырех последних корпусов. Все корпуса будут реконструированы. Это не просто ремонт, замена штукатурки и так далее. На базе каждого из этих корпусов создается самая современная и новая клиника, начиная от сосудистого центра, заканчивая онкологическим амбулаторным центром, офтальмологии и так далее», — сказал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что во время пандемии большая часть больниц была переведена в ковидный фонд.