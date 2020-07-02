Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Москвы рассказал о реконструкции корпусов Боткинской больницы 

Москва меняется 5 часов назад
Мэр Москвы рассказал о модернизации Боткинской больницы
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Мы в Боткинской больнице продолжаем следующий шаг модернизации этой клиники, крупнейшей и одной из самых лучших не только в городе, но и в стране. До этого мы реконструировали четыре корпуса, сейчас, не дожидаясь окончания пандемии, приступили к реконструкции еще четырех корпусов.
В следующем году, я надеюсь, приступим к реконструкции еще четырех последних корпусов. Все корпуса будут реконструированы. Это не просто ремонт, замена штукатурки и так далее. На базе каждого из этих корпусов создается самая современная и новая клиника, начиная от сосудистого центра, заканчивая онкологическим амбулаторным центром, офтальмологии и так далее», — сказал Сергей Собянин.
Столичный градоначальник отметил, что во время пандемии большая часть больниц была переведена в ковидный фонд.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Москва меняется: последние новости
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре За поправки в Конституцию проголосовали 65% москвичей За поправки в Конституцию проголосовали 65% москвичей Движение на юго-западе Москвы будет ограничено 4-7 июля из-за закрытия Сокольнической линии метро Движение на юго-западе Москвы будет ограничено 4-7 июля из-за закрытия Сокольнической линии метро
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет сложный август
Россиян ждет сложный август
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Вот будет зрелище, когда Джо Байден отомстит России»
«Вот будет зрелище, когда Джо Байден отомстит России»
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение