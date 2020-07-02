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Собянин: голосование по поправкам консолидировало общество вокруг Путина 

Газета.Ru 1 час назад
Собянин: «Москвичи сделали однозначный выбор»
Фото: РИА Новости
Голосование по внесению поправок в Основной закон страны стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник считает, что именно этим фактором обусловлена такая высокая явка, зафиксированная в среду, 1 июля.
"Страна, граждане, москвичи сделали четкий и однозначный выбор, — констатирует Собянин. — Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед".
Мэр выразил благодарность жителям российской столицы за политически ответственную и активную позицию, отметив, что голосование проходило в драматический период для города и страны.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Владимир Путин
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