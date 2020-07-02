Движение по Тверской ограничено из-за пожара

Движение по ул. Тверская в сторону области ограничено до одной полосы из-за пожара в доме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Из-за возгорания в доме на ул. Тверская, д. 24 движение по улице в сторону области ограничено до одной полосы. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.