Движение по Тверской ограничено из-за пожара

Движение по ул. Тверская в сторону области ограничено до одной полосы из-за пожара в доме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Из-за возгорания в доме на ул. Тверская, д. 24 движение по улице в сторону области ограничено до одной полосы. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва» о том, что на ул. Тверская, д. 24 произошел пожар на третьем этаже. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве подтвердили информацию о происшествии.