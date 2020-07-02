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Движение по Тверской в сторону области ограничено из-за пожара в доме 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение по Тверской ограничено из-за пожара
Фото: @ЦОДД
Движение по ул. Тверская в сторону области ограничено до одной полосы из-за пожара в доме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Из-за возгорания в доме на ул. Тверская, д. 24 движение по улице в сторону области ограничено до одной полосы. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва» о том, что на ул. Тверская, д. 24 произошел пожар на третьем этаже. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве подтвердили информацию о происшествии.
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Новости Москвы , МЧС , АГН "Москва"
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