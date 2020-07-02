Щенки кустарниковых собак родились в зоопарке

Четыре щенка кустарниковой собаки родились в Московском зоопарке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Самец Вицли-Пуцли и самка Фрея уже во второй раз стали родителями. Для самца рождение щенят — крайне важное событие. За некоторое время до родов он сам начал строить дом — выкопал нору, чтобы самке с детенышами было удобно там расположиться. И хотя для кустарниковых собак были подготовлены специальные домики, сотрудники зоопарка решили, что в обустройство семейного гнездышка лучше не вмешиваться — пусть будет и нора", — рассказали в пресс-службе.

По словам зоологов, после родов самец ухаживал за молодой мамой — приносил ей еду, охранял и оберегал, а также заботился о щенках. Сейчас детеныши подросли, но по-прежнему держатся поближе к родителям. Они питаются материнским молоком и уже пробуют взрослую еду.

"Кустарниковые собаки — стайные животные, они все время общаются, перекликаются и все делают вместе. Трое старших щенков, они родились в сентябре прошлого года, заботятся о маме — приносят ей еду, а кроме этого, контролируют территорию — ходят по периметру вольера и следят за ситуацией вокруг", — пояснили в пресс-службе.

По природе кустарниковые собаки довольно скрытные — прячутся в южноамериканских зарослях. Но в зоопарке их часто можно увидеть в уличном вольере. Они играют, купаются в пруду — эти животные хорошо плавают и ныряют. Вольер кустарниковых собак расположен на старой территории Московского зоопарка рядом с вольерами овцебыков, гривистых волков и енотов.