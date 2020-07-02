Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Щенки кустарниковых собак родились в Московском зоопарке 

ТАСС 1 час назад
Щенки кустарниковых собак родились в зоопарке
Фото: ТАСС
Четыре щенка кустарниковой собаки родились в Московском зоопарке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе учреждения.
"Самец Вицли-Пуцли и самка Фрея уже во второй раз стали родителями. Для самца рождение щенят — крайне важное событие. За некоторое время до родов он сам начал строить дом — выкопал нору, чтобы самке с детенышами было удобно там расположиться. И хотя для кустарниковых собак были подготовлены специальные домики, сотрудники зоопарка решили, что в обустройство семейного гнездышка лучше не вмешиваться — пусть будет и нора", — рассказали в пресс-службе.
По словам зоологов, после родов самец ухаживал за молодой мамой — приносил ей еду, охранял и оберегал, а также заботился о щенках. Сейчас детеныши подросли, но по-прежнему держатся поближе к родителям. Они питаются материнским молоком и уже пробуют взрослую еду.
"Кустарниковые собаки — стайные животные, они все время общаются, перекликаются и все делают вместе. Трое старших щенков, они родились в сентябре прошлого года, заботятся о маме — приносят ей еду, а кроме этого, контролируют территорию — ходят по периметру вольера и следят за ситуацией вокруг", — пояснили в пресс-службе.
По природе кустарниковые собаки довольно скрытные — прячутся в южноамериканских зарослях. Но в зоопарке их часто можно увидеть в уличном вольере. Они играют, купаются в пруду — эти животные хорошо плавают и ныряют. Вольер кустарниковых собак расположен на старой территории Московского зоопарка рядом с вольерами овцебыков, гривистых волков и енотов.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
ТАСС: последние новости
МЧС распространило предупреждение о грозе с градом до конца дня в Москве МЧС распространило предупреждение о грозе с градом до конца дня в Москве В ЦИК поступило 7 196 письменных обращений по вопросам голосования по конституции В ЦИК поступило 7 196 письменных обращений по вопросам голосования по конституции У московских таксистов выявили 12,5 тыс. нарушений в первом полугодии 2020 года У московских таксистов выявили 12,5 тыс. нарушений в первом полугодии 2020 года
Комментарии
Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Ким Чен Ын пришел в бешенство из-за жены
Ким Чен Ын пришел в бешенство из-за жены
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение