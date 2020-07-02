На ВДНХ открывается танцевальный сезон 

Главная выставка страны открывает летний танцевальный сезон. Начиная с 4 июля мастер-классы будут проходить каждую субботу на веранде Дома культуры.

«Дом культуры на ВДНХ вновь распахнул двери для всех любителей танцев. Первые мастер-классы на веранде состоятся уже в эти выходные. Посетить бесплатные занятия можно будет до конца лета», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Уроки будут начинаться в 17:00 и 19:00. Продолжительность каждого занятия — один час. В роли преподавателя выступит призер чемпионата мира по десяти танцам Кирилл Агишев. До конца лета он научит всех желающих движениям самбы, румбы, сальсы, кизомбы и других популярных танцев.

4 июля с 17:00 до 18:00 на занятии ждут поклонников одного из самых известных латиноамериканских танцев — ча-ча-ча. С 19:00 до 20:00 гостям ВДНХ покажут, как танцевать бачату. За дальнейшим расписанием можно следить на официальном сайте выставки.

Все мастер-классы бесплатные. Однако в каждом из них могут принять участие не более 50 человек, поэтому на занятия необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (495) 544-34-25. Начинающие танцоры также должны быть старше 18 лет.

На ВДНХ продолжают действовать меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На мастер-классе необходимо будет соблюдать социальную дистанцию — уроки танцев пройдут в соло-формате (без партнера). На веранде Дома культуры нанесли специальную напольную разметку, чтобы посетителям было проще выдерживать расстояние друг от друга (1,5 метра). Посетителям мастер-класса также измерят температуру бесконтактным способом.

Дом культуры — главный досуговый центр на ВДНХ. Здесь проходят концерты, спектакли, выставки, творческие, танцевальные и спортивные мастер-классы для взрослых и детей.

ВДНХ — уникальное общественное пространство с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь ВДНХ — более 325 гектаров. В 2019 году выставку посетили 33 миллиона человек.