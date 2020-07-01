Собянин: «Сомневаюсь, что будет вторая волна»

В оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за минувшие сутки зафиксировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки с 6 апреля, когда сообщалось о 591 заразившемся.
Темп распространения инфекции в столице сейчас один из наиболее низких по стране — 0,3%.
Вторая волна эпидемии в Москве маловероятна, могут быть какие-то отдельные всплески, но не более того — считает Сергей Собянин.
«Три месяца такого (роста заболеваний не было), эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию"», — приводят РИА Новости слова Собянина из выступления перед жителями в парке "Филатов луг" в новой Москве.