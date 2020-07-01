Собянин: «Сомневаюсь, что будет вторая волна»

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В оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за минувшие сутки зафиксировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки с 6 апреля, когда сообщалось о 591 заразившемся.

Темп распространения инфекции в столице сейчас один из наиболее низких по стране — 0,3%.

Вторая волна эпидемии в Москве маловероятна, могут быть какие-то отдельные всплески, но не более того — считает Сергей Собянин