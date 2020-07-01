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Раскрыты правила поведения на время отключения горячей воды в Москве 

Мослента и ещё 1 2 часа назад
Раскрыты правила поведения на время отключения воды
Фото: РИА Новости
Из-за пандемии коронавируса старт плановых отключений горячей воды был передвинут. Так, в этом году в столице этот процесс начнется с 1 июля. Телеканал «Москва 24» рассказал, что нужно знать об отключении горячей воды в Москве.
Чтобы узнать, в какие сроки будет отключена горячая вода в конкретном доме, нужно обратиться к сайту МОЭК или mos.ru. Также информацию можно уточнить по телефону +7 (495) 777-77-77. Срок отключения воды не должен превысить 10 дней. По словам заммэра Петра Бирюкова, все работы планируют завершить к 1 сентября.
На период работ ежемесячное потребление воды следует оплачивать согласно показаниям счетчиков. Горячую воду рекомендуется перекрыть и пользоваться только холодной, чтобы в период отключения счетчик не накручивал лишние кубометры.
«Если имеется в конкретной квартире запорная арматура, позволяющая перекрывать подачу воды, если это не носит опасного характера для других пользователей, то логично перекрыть. Иначе вы будете включать горячую, а у вас будет идти холодная», — пояснил член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
В случае внепланового отключения горячей воды можно потребовать перерасчет. Расчет потребления должен рассчитываться по тарифу как за холодную, если температура воды в горячем кране ниже 40 градусов.
Согласно правилам, суммарно подачу горячей воды могут внепланово останавливать не более чем на восемь часов в течение одного месяца, на четыре часа единовременно или на сутки, если произошла авария: «Обычно задержки связаны с необходимостью проведения ремонтных работ, если эти ремонтные работы превышают сроки, то можно требовать перерасчета».
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Новости Москвы , Погода , Константин Крохин , Торгово-промышленная палата , МОЭК , Mos.ru
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