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Реконструкция Коптевского рынка начнется в конце 2020 года 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названа дата реконструкции Коптевского рынка
Фото: ТАСС
Реконструкция принадлежащего Андрею Рогачеву Коптевского рынка, расположенного на севере Москвы, стартует в конце этого года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе инвестора.
На участке 1,3 гектара будет построен гастромаркет, площадь которого составит 19 тысяч метров, из которых 6 тысяч отводится под подземный паркинг. Владелец сети рынков «Ветерок» и федерального ритейлера «Верный» вложит в проект не менее двадцати миллионов долларов. Окупить инвестиции инвестор рассчитывает в течение пяти лет.
Здание рассчитано на 180 торговых мест по реализации фермерской продукции, около 40-ка корнеров общественного питания, несколько ресторанов, а также зону активностей. Концепция проекта, над которым работало архитектурное бюро Zemskiy Architect Group, предполагает переформатирование рынка в гастрономический кластер с фермерскими продуктами, фуд-холлам, а также креативными пространствами для семейного время препровождения.
Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, считает, что «рынок популярен среди жителей близлежащих районов — Аэропорта, Сокола, Петровско-Разумовского, Дмитровского и Войковскогои даже является своеобразной достопримечательностью локации». По ее мнению, «большое значение для доступности объекта имеет наличие паркинга и остановок общественного транспорта в непосредственной близости. Данные факторы повышают привлекательность рынка для арендаторов».
«Коптевский рынок, который исторически располагается в хорошем районе, где проживают люди с высокими доходами, будет работать на близлежащие кварталы, так как расположен вне крупных магистралей, — уверена директор отдела стратегического консалтинга компании CBRE Ольга Земцова. — Чем выше будет качество товаров и продуманность стратегии, тем более широкую аудиторию рынок сможет привлечь, а значит тем выше уровень арендных ставок может быть».
С данной оценкой солидарен Валерий Трушин, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, по мнению которого, стоимость аренды квадратного метра торговой площади не кажется завышенной для налаженного операционного бизнеса.
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Новости Москвы , Другое , Евгения Хакбердиева , Ольга Земцова , Валерий Трушин , Андрей Рогачев , Lenta.ru
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