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Опубликованы результаты электронного голосования 

Mos.ru и ещё 140 55 минут назад
Опубликованы результаты электронного голосования
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин
В Москве онлайн проголосовали 62,33 процента, против — 37,67.
В 22:00 были опубликованы результаты дистанционного электронного голосования в Москве. За внесение поправок в Конституцию России проголосовали 62,33 процента (601 096 человек), против — 37,67 процента (363 341 человек).
Всего в голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня, приняли участие более 964 тысяч москвичей, явка составила 93,15 процента.
Чтобы проголосовать дистанционно, нужно было авторизоваться на платформе 2020og.ru с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему давали после введения кода, который приходил в СМС. Электронный бюллетень — аналог бумажного. Участники голосования ставили галочку напротив графы «Да» или «Нет». Все голоса были анонимизированы и зашифрованы — безопасность и прозрачность обеспечивалась с помощью технологии блокчейна.
Кроме того, завершается программа «Миллион призов», которая проходила в дни общероссийского голосования — с 25 июня по 1 июля. Москвичи смогли получить бонусы и скидки, которые можно использовать в торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на билеты в музей, городские поощрения или потратить на благотворительность. Последний розыгрыш пройдет 2 июля. Всего организаторы подготовили два миллиона призов.
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Новости Москвы , Другое , Поволжье , Mos.ru
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