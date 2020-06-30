Собянин проголосовал по поправкам в Конституцию

Сергей Собянин электронно проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный и удобный, безопасный, надежный способ голосования», — отметил Собянин.
Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
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