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Сергей Собянин электронно проголосовал по поправкам в Конституцию РФ 

Москва меняется 4 часа назад
Собянин проголосовал по поправкам в Конституцию
Фото: ТАСС
Сергей Собянин электронно проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный и удобный, безопасный, надежный способ голосования», — отметил Собянин.
Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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