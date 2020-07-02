1 450 человек стали донорами плазмы для больных COVID

Москве 1 451 человек, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы с антителами, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову

161 из них сдал плазму повторно, уточнила Ракова.

Она напомнила, что плазма с антителами к COVID-19 применяется как дополнительная терапия для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10,5 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.