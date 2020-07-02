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Более 1 450 человек в Москве стали донорами плазмы для больных COVID-19 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
1 450 человек стали донорами плазмы для больных COVID
Фото: ТАСС
В Москве 1 451 человек, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы с антителами, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
161 из них сдал плазму повторно, уточнила Ракова.
Она напомнила, что плазма с антителами к COVID-19 применяется как дополнительная терапия для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состоянии.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10,5 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , ВОЗ , РИА Новости
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