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ВДНХ подготовила путеводитель по фонтанам выставки 

Агентство «Москва» и ещё 6 2 часа назад
ВДНХ подготовила путеводитель по фонтанам выставки
Фото: РИА Новости
ВДНХ подготовила путеводитель по фонтанам выставки, сообщает официальный сайт мэра столицы.
«Главная выставка страны подготовила путеводитель по фонтанам. В него вошли как символы Москвы, среди которых «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», так и небольшие и менее известные фонтаны ВДНХ. Путеводитель, подготовленный пресс-службой выставки, представляет собой схему, на которой обозначено девять точек — одиночные фонтаны и фонтанные комплексы. В гиде есть их фотографии, названия и годы создания. Протяженность маршрута составит около 4 км, время прохождения — примерно 45 минут, но при желании гулять можно и целый день», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе ВДНХ, путеводитель по фонтанам — первый в истории выставки. Он приглашает совершить приятное летнее путешествие от арки главного входа до ландшафтного парка. Гид рассказывает и об исторических сооружениях, многие из которых являются объектами культурного наследия, и о современных фонтанах ВДНХ. «Иногда они спрятаны в неожиданных местах. Например, стоит обратить особое внимание на два фонтана-чаши у павильона №14 „Азербайджан“, которые создают атмосферу восточной сказки. Кстати, они впервые заработали этим летом», — пояснили в пресс-службе.
ВДНХ — уникальное общественное пространство с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь ВДНХ — более 325 га. В 2019 году выставку посетили 33 млн человек.
Недавно в столице открылся сезон фонтанов. На городских площадях, улицах и в парках до 1 октября будет работать около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств.
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