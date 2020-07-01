Плановые отключения горячей воды возобновляются в Москве 

Отложенные из-за коронавируса плановые отключения горячей воды начинаются в столице. Летняя ремонтная кампания скорректирована с учётом изоляции, график согласован с московскими властями.
Отключение на время профилактических работа на теплосетях составит не более 10 дней, обещают в «МОЭК». Это обоснованный срок для отключения и проведения работ без потери качества, пишет «Интерфакс».
Дата начала и продолжительность отключения воды опубликованы на сайтах online.moek.ru и mos.ru.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отключение теплоснабжения и горячей воды может быть установлено в ближайшее время в отношении 323 потребителей на территории Москвы, следует из сообщения пресс-службы компании «МОЭК». На текущий момент суммарная задолженность компаний-неплательщиков за поставленную тепловую энергию и горячую воду превышает 208,4 млн рублей.