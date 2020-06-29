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Сергей Собянин открыл новую станцию «Славянский бульвар» на МЦД-1 

Агентство «Москва» и ещё 3 1 час назад
Мэр открыл новую станцию «Славянский бульвар» на МЦД-1
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новую станцию «Славянский бульвар» Московского центрального диаметра (МЦД-1), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Мы продолжаем сотрудничество с Российскими железными дорогами, реализуем один проект за другим. Проект «Славянского бульвара» — это, по сути дела, самая крупная пригородная железнодорожная платформа, даже не платформа, а вокзал, с огромным количеством пассажиров, которые здесь будут проходить. Действительно, один из самых крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы. Здесь интегрирован метрополитен, МЦД, наземный транспорт, пешеходная доступность хорошая. Такая очень востребованная инфраструктура. И сделана качественно, по-современному. Думаю, пассажирам приятно будет пользоваться», — сказал Собянин.
Он добавил, что власти Москвы в сотрудничестве с ОАО «РЖД» и дальше будут продолжать заниматься строительством новых остановочных пунктов. «Дальше будем продолжать открывать новые платформы, новые станции на МЦД-1, МЦД-2, заниматься улучшение качества подвижного состава», — отметил мэр.
В свою очередь Белозеров отметил главную конструктивную особенностью новой станции «Славянский бульвар» — навес длиной 300 м купольного типа, защищающий пассажиров от дождя, снега и палящего солнца.
«Абсолютно уникальный купол, который построен по специальной технологии. Таких узлов в агломерации должно быть больше. При этом построен в уникально короткие сроки, несмотря на пандемию. Были даны возможности нам при строгом соблюдении правил Роспотребнадзора все-таки продолжать работу», — сказал Белозеров.
Он также сообщил, что количество пассажиров на пригородном железнодорожном сообщении растет. «Объем пассажиров растет. Буквально за несколько дней мы видим прирост 40% по сравнению к последним самым жестким дням ограничений», — отметил генеральный директор ОАО «РЖД».
Белозеров подчеркнул, что компания найдет дополнительные возможности по ускорению строительства Московских центральных диаметров.
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Новости Москвы , Олег Белозеров , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Роспотребнадзор , РЖД , АГН "Москва"
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