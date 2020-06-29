Вода в Москве-реке прогрелась до 21 градуса 

Вода в Москве-реке прогрелась до плюс 20-21 градуса, сообщает портал «Метеоновости».
«В жару многие любят купаться в водоемах и правильно делают. Ведь вода в Москве-реке прогрелась до 20-21 градуса», — отмечают синоптики.
Как сообщали «Известия», погода в начале новой рабочей недели в Москве будет комфортной и без сильных осадков, но с 1 июля можно ожидать повышения температуры. Также сообщалось, что на контроле управления Роспотребнадзора по Москве находится 52 зоны отдыха, из них девять — с купанием. При этом в ведомстве напомнили, что зоны отдыха с купанием и без купания закрыты в связи с сохранением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.