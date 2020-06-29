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Вода в Москве-реке прогрелась до 21 градуса 

Агентство «Москва» и ещё 1 3 часа назад
Вода в Москве-реке прогрелась до 21 градуса
Фото: РИА Новости
Вода в Москве-реке прогрелась до плюс 20-21 градуса, сообщает портал «Метеоновости».
«В жару многие любят купаться в водоемах и правильно делают. Ведь вода в Москве-реке прогрелась до 20-21 градуса», — отмечают синоптики.
Как сообщали «Известия», погода в начале новой рабочей недели в Москве будет комфортной и без сильных осадков, но с 1 июля можно ожидать повышения температуры. Также сообщалось, что на контроле управления Роспотребнадзора по Москве находится 52 зоны отдыха, из них девять — с купанием. При этом в ведомстве напомнили, что зоны отдыха с купанием и без купания закрыты в связи с сохранением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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