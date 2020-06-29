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Лилия слегка волосистая расцвела в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Лилия слегка волосистая расцвела в «Аптекарском огороде»
Фото: РИА Новости
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвета лилия слегка волосистая, или мартагон. Об этом сообщила пресс-служба сада.
«Лилия слегка волосистая, или Царские кудри, или Лилия Стамбула, или Мартагон семейства Лилейных расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Гости сада могут увидеть ароматное многолетнее луковичное растение из Сибири в Теневом саду. Благодаря своему названию лилия слегка волосистая вызывает повышенный интерес у посетителей сада, которые активно фотографируют табличку круглый год», — говорится в сообщении. Как уточняется, родина растения — Россия, Казахстан, Китай и Монголия.
«Лилия слегка волосистая нуждается в охране, является редким видом флоры Урала, занесена в региональную сводку Сибири, сводку редких растений по Центральной Сибири, в Красную книгу Республики Марий Эл, Красную книгу Украины и рекомендована к включению в Красную книгу Казахстана. Лилия слегка волосистая вырастает в высоту до 2 м и примечательна поникшими цветками розово-пурпурного оттенка с темными точками. На одном растении образуется до 50 цветков. Важно знать, что лилия слегка волосистая крайне токсична для кошек — употребление внутрь (даже случайно слизанной пыльцы) может привести к смерти животного. Издавна лилия слегка волосистая применяется как лекарственное растение в народной медицине Китая, Тибета, Монголии, Бурятии, Якутии, Сибири и Дальнего Востока, где сок луковиц используют как ранозаживляющее, а настой — при зубной боли», — добавили в пресс-службе.
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Новости Москвы , МГУ
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