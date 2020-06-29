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Более 80 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в Москве в этом году 

RT на русском и ещё 5 2 часа назад
Около 80 тысяч человек в Москве готовятся к сдаче ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в этом году более 80 тысяч человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве.
«В этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. В Москве на ЕГЭ зарегистрировалось более 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи — это выпускники этого года, 13 тысяч — выпускники прошлых лет», — цитирует РИА Новости Ракову.
По её словам, для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.
Ранее глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина прокомментировала в беседе с ФАН идею перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.
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Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова , РИА Новости
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