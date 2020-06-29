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В Сокольниках заметили купающегося в пруду лося 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Жители района Сокольники заметили в пруду лося, передает телеканал Москва 24. Животное купалось, не обращая внимания на загорающих на берегу москвичей.
Лоси все чаще стали выходить к людям. Нередко их видят в "Сокольниках" и рядом с национальным парком "Лосиный остров".
В начале июня москвичи встретили лося в районе Люблино. Необычные кадры были сняты на улице Армавирской недалеко от местной школы. Лось сначала перебежал дорогу, а затем отправился по тротуару вдоль по улице.
Недавно лось стал причиной ДТП в центре Вологды. Животное выбежало на дорогу, запрыгнуло на крышу внедорожника, а затем вприпрыжку удалилось.
В охотоведческом департаменте Вологодской области рассказали, что специалисты нашли лося у железнодорожных путей. Ему сделали укол снотворного и перевезли в лес.
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Новости Москвы , Видео , Другое
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