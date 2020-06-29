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Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля 

Москва24 1 час назад
Горячую воду летом 2020 года начнут отключать в Москве с 1 июля. Сроки ежегодной профилактики сдвинулись из-за пандемии коронавируса, как сообщает телеканал Москва 24.
Привычные правила останутся прежними — срок работ составит не более 10 дней. В регионах — две недели.
"Когда воду отключают, вообще неудобно. Неудобно то, что нужно как-то задуматься, приехать домой, поставить воду, еще какие-то свои дела, приготовить покушать и вот это все на одной плите, четыре конфорки. Замешательство и помытие происходит часа через два, через три", — рассказал москвич Сергей Сапронов.
Некоторые жители столицы устанавливают водонагреватели — тем самым проблема летних перекрытий устраняется.
График отключения горячей воды в Москве традиционно размещают на сайте МОЭК и на портале mos.ru. Для того чтобы узнать расписание конкретно по своему дому, необходимо ввести в поисковую строку свой адрес.
Что касается учета потребления воды, то эксперты рекомендуют на время профилактики перекрывать кран с горячей водой. Кроме того, в определенных случаях можно запросить перерасчет.
"Если у вас стоит прибор учета на горячую воду и воды этой нет, то вы, соответственно, не платите, но если оплата происходит по нормативу, то за отсутствие воды следует перерасчет. Соответственно, для того чтобы его запустить, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу", — объяснила исполнительный директор "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева.
Аналогично перерасчета или освобождения от платы за горячую воду можно добиться, если она поступила в квартиру позже даты, определенной графиком, или была недостаточной температуры. В этом случае, как рассказала адвокат Марина Синюкова, необходимо обратиться в управляющую компанию.
Ранее стало известно, что ПАО "МОЭК" запустило дополнительный онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды в домах. Помимо сайта "МОЭК Онлайн" услуга предоставляется и на главном портале организации.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Сапронов , МОЭК , Mos.ru
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