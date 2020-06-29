Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ 

В прокате есть лодки на четыре и пять мест, их можно взять с 11:00 до 22:00 с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье — с 10:00.

Посетители могут прокатиться по акватории 3-го Каменского пруда около фонтана «Золотой колос». При хорошей погоде сезон продлится до конца сентября.

«Гостям ВДНХ снова доступно одно из любимых летних развлечений — катание на лодках. Это прекрасная возможность подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты, не выезжая за город. А с завтрашнего дня заработает и бургерная, где можно перекусить после долгой прогулки. В кафе и на станции будут соблюдены все меры безопасности», — отметили в пресс-службе ВДНХ.

На станции «Алые паруса» можно взять напрокат лодки на четыре и пять мест. Флот состоит из 30 гребных весельных лодок.

Совершить водную прогулку можно с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00, в пятницу, субботу и воскресенье — с 10:00. Дети младше трех лет могут кататься только в сопровождении двух взрослых, дети в возрасте от трех до 16 лет — с одним взрослым сопровождающим. Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (929) 507-29-87 или на странице лодочной станции в соцсети «Инстаграм».

Во время водной прогулки можно рассмотреть вблизи один из самых зрелищных фонтанов ВДНХ — «Золотой колос». Водная 16-метровая конструкция включает 66 струй, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.

Кроме того, для любителей водных развлечений открыт вейк-парк на 2-м Каменском пруду (за павильоном № 27 «Физкультура и спорт»). Прокатиться на вейкборде смогут взрослые и дети старше семи лет с любым уровнем подготовки.

ВДНХ — уникальное общественное пространство с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь ВДНХ — более 325 гектаров. В 2019 году выставку посетили 33 миллиона человек.

Сегодня гости могут спланировать прогулку по территории с учетом своих предпочтений. Разработаны тематические маршруты, которые позволяют любоваться цветущими аллеями и ландшафтным парком, увидеть все архитектурные шедевры и выбрать лучшие места для фотографий.