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В Москве зарегистрировались более 300 тысяч самозанятых 

RT на русском и ещё 7 4 часа назад
Число самозанятых в Москве превысило 300 тыс.
Фото: © Nikolay Gyngazov/Russian Look globallookpress.com
В Москве зарегистрировались более 300 тыс. самозанятых граждан. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В январе — мае 2020 года число самозанятых выросло более чем в полтора раза. Новый статус зарегистрировали 107 тыс. человек.
«Во время пандемии 194 тыс. самозанятых получили государственную поддержку почти на 500 млн рублей в виде возврата налога за 2019 год», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Также предпринимателям, в том числе тем, кто зарегистрируется в течение всего 2020 года, предоставляется налоговый капитал, который можно направить на уплату налогов или погашение задолженности.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов , Александр Трифонов , ФБА "Экономика сегодня"
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