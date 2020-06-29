Число самозанятых в Москве превысило 300 тыс.

В Москве зарегистрировались более 300 тыс. самозанятых граждан. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В январе — мае 2020 года число самозанятых выросло более чем в полтора раза. Новый статус зарегистрировали 107 тыс. человек.

«Во время пандемии 194 тыс. самозанятых получили государственную поддержку почти на 500 млн рублей в виде возврата налога за 2019 год», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также предпринимателям, в том числе тем, кто зарегистрируется в течение всего 2020 года, предоставляется налоговый капитал, который можно направить на уплату налогов или погашение задолженности.