На ТТК поменяют разметку

Поменяется количество полос для автомобилей, говорится на официальном портале мэра столицы.

«Чтобы транспорт смог двигаться по Третьему транспортному кольцу быстрее и свободнее, мы переразметим участки, где образуются так называемые бутылочные горлышки. За счёт сужения остальных рядов и уменьшения краевых полос будут организованы дополнительные полосы для движения», — приводятся слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что на Киевском путепроводе и улице Нижняя Масловка появится по одной дополнительной полосе. На кольце в районе Тестовской улицы, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов количество полос наоборот будет уменьшено.

«Кроме того, нельзя будет выполнить неудобный манёвр — перестроиться с основного хода внешней стороны кольца на Кутузовский проспект при движении по направлению в область. Транспортные потоки на Дорогомиловском мосту (внешняя сторона ТТК) будут разделены буфером», — добавляется в сообщении.

Подчёркивается, что разделительный буфер появится также на улице Нижняя Масловка в районе пересечения с Вятской улицей и со съездом с Бутырской улицы. А с внутренней стороны ТТК на Нижней Масловке (от выезда из тоннеля со стороны Петровско-Разумовской аллеи до Савеловской эстакады) появится полоса для общественного транспорта.