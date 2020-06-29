Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Третьем транспортном кольце в Москве поменяют разметку 

Говорит Москва и ещё 9 1 час назад
На ТТК поменяют разметку
Фото: РИА Новости
Поменяется количество полос для автомобилей, говорится на официальном портале мэра столицы.
«Чтобы транспорт смог двигаться по Третьему транспортному кольцу быстрее и свободнее, мы переразметим участки, где образуются так называемые бутылочные горлышки. За счёт сужения остальных рядов и уменьшения краевых полос будут организованы дополнительные полосы для движения», — приводятся слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что на Киевском путепроводе и улице Нижняя Масловка появится по одной дополнительной полосе. На кольце в районе Тестовской улицы, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов количество полос наоборот будет уменьшено.
«Кроме того, нельзя будет выполнить неудобный манёвр — перестроиться с основного хода внешней стороны кольца на Кутузовский проспект при движении по направлению в область. Транспортные потоки на Дорогомиловском мосту (внешняя сторона ТТК) будут разделены буфером», — добавляется в сообщении.
Подчёркивается, что разделительный буфер появится также на улице Нижняя Масловка в районе пересечения с Вятской улицей и со съездом с Бутырской улицы. А с внутренней стороны ТТК на Нижней Масловке (от выезда из тоннеля со стороны Петровско-Разумовской аллеи до Савеловской эстакады) появится полоса для общественного транспорта.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Говорит Москва: последние новости
В Москве открыли вакансию протирателя очков В Москве открыли вакансию протирателя очков Агрессию комаров в Москве объяснили самоизоляцией из-за коронавируса Агрессию комаров в Москве объяснили самоизоляцией из-за коронавируса Собянин рассказал об обвинениях в сумасшествии из-за карантина в Москве Собянин рассказал об обвинениях в сумасшествии из-за карантина в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Другое , Максим Ликсутов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Видео
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение