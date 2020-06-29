Валлийская овечка появилась на свет в зоопарке

В Московском зоопарке родилась валлийская овечка. Об этом сообщила пресс-служба зоосада в соцсети Facebook в понедельник, 29 июня.

— Наша маленькая овечка как будто знала, когда ей нужно появиться на свет: она родилась в Московском зоопарке точно 9 мая — как подарок ко Дню Победы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что маленькой овечке всего полтора месяца. Она уже гуляет со стадом, однако держится поближе к матери. Малышка пробует взрослую еду — траву, сено и листья. Ее родителями стали самка Мартышка и самец Барбарис.

Валлийские овцы родом из региона по названием Вале на юго-западе Швейцарии. Этот вид получил известность из-за необычного окраса — черные мордочки и колени контрастируют с белой шерстью.